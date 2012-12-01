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Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D BODY.




Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D BODY.

Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D BODY.
1 650,00 руб.
1 990,00 руб.

Купить

Этот товар можно посмотреть и купить в нашем салон-магазине:
г. Минск, ул. НЕМИГА 3, 2-ой этаж.

Работаем без выходных!
Доставка по Минску и Беларуси!

Зеркальный цифровой аппарат для фотографов-энтузиастов. Камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C. EOS 80D имеет 3-дюймовый поворотный тачскрин, оптический видоискатель и разъем для внешнего микрофона. Камера поддерживает беспроводные интерфейсы NFC и Wi-Fi.

• Длина: 105 мм
• Ширина: 139 мм
• Толщина: 79 мм
• Вес: 730 г
• Материал корпуса: металл
• Размер экрана ЖКИ: 3 ''
• Количество пикселей: 24 Мп
• Максимальное разрешение видео: 1920 x 1080
• Размер матрицы: 1.6 crop
• Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC
• Тип питания: Li-ion аккумулятор

Комплект ппоставки Canon EOS 80D BODY

• Canon EOS 80D
• USB Кабель
• Наплечный ремень
• Аккумулятор LP-E6
• Зарядное устройство
• Програмное обеспечение
• Инструкция на русском языке (компакт-диск)

Официальная гарантия в Минске: 24 мес.

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Уточняйте при оформлении заказа
у менеджера.

01.12.2012

Магазин в центре Минска!
ул. Немига 3, 2-ой этаж.
С 10.00 до 20.00. Работаем без выходных! 

20.10.2012

Доставка по всем городам Беларуси 7 раз в неделю!

 

     НАШ МАГАЗИН
  В ЦЕНТРЕ МИНСКА
      УЛ. НЕМИГА 3














 
     
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