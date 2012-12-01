Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D BODY.

1 650,00 руб. 1 990,00 руб. Этот товар можно посмотреть и купить в нашем салон-магазине:

г. Минск, ул. НЕМИГА 3, 2-ой этаж.



Работаем без выходных!

Доставка по Минску и Беларуси!



Зеркальный цифровой аппарат для фотографов-энтузиастов. Камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C. EOS 80D имеет 3-дюймовый поворотный тачскрин, оптический видоискатель и разъем для внешнего микрофона. Камера поддерживает беспроводные интерфейсы NFC и Wi-Fi.



• Длина: 105 мм

• Ширина: 139 мм

• Толщина: 79 мм

• Вес: 730 г

• Материал корпуса: металл

• Размер экрана ЖКИ: 3 ''

• Количество пикселей: 24 Мп

• Максимальное разрешение видео: 1920 x 1080

• Размер матрицы: 1.6 crop

• Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC

• Тип питания: Li-ion аккумулятор



Комплект ппоставки Canon EOS 80D BODY



• Canon EOS 80D

• USB Кабель

• Наплечный ремень

• Аккумулятор LP-E6

• Зарядное устройство

• Програмное обеспечение

• Инструкция на русском языке (компакт-диск)



Официальная гарантия в Минске: 24 мес.