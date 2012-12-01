Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D BODY.

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Зеркальный цифровой аппарат для фотографов-энтузиастов. Камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C. EOS 80D имеет 3-дюймовый поворотный тачскрин, оптический видоискатель и разъем для внешнего микрофона. Камера поддерживает беспроводные интерфейсы NFC и Wi-Fi.
• Длина: 105 мм • Ширина: 139 мм • Толщина: 79 мм • Вес: 730 г • Материал корпуса: металл • Размер экрана ЖКИ: 3 '' • Количество пикселей: 24 Мп • Максимальное разрешение видео: 1920 x 1080 • Размер матрицы: 1.6 crop • Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC • Тип питания: Li-ion аккумулятор
Комплект ппоставки Canon EOS 80D BODY
• Canon EOS 80D • USB Кабель • Наплечный ремень • Аккумулятор LP-E6 • Зарядное устройство • Програмное обеспечение • Инструкция на русском языке (компакт-диск)
ООО "Купибай". Адрес: г. Минск, ул. Кульман, д. 21б, пом. 36, офис 1. Свидетельство о регистрации принято решением Минского горисполкома от 24.09.2014 г. в ЕГР за № 192347207, УНП 192347207. Интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре 27.01.2015 Проверить регистрацию в Торговом реестре. Книга замечаний и предложений находится по адресу: г.Минск ул.Краснозвездная, 5